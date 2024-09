Kebap tariflerininçoğu ızgarada pişirilmiş olsa da, tas kebabı gibi sulu yemeklere de kebap denir. Böyle yemekleri yapan lokantalara kebapçı denir. Et olarak çoğunlukla koyun veya dana eti kullanılır. Peki, Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?

KEBAP NEDİR?

Kebap, mangalda meşe kömüründe veya odun fırınında, ayrıca günümüzde fırınlarda da pişirilerek yenen et yemeklerine verilen isimdir. Doğrudan doğruya ateşin üzerinde tutularak ya da bir kap içinde susuz olarak pişirilir.

Orta Doğu'da Homininilerin ateşle et pişirmelerinin tarihi 790.000 yıl öncesine, tarihöncesi ocakların, toprak fırınların ve yanmış hayvan kemiklerinin Orta Doğu ve Avrupa'daki geçmişi ise 250.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Girit uygarlığının Akrotiri şehrinde bulunan demir altlıklar (fırın için) ise en az MÖ 17. yüzyıla tarihlenmektedir. Homeros, İlyada adlı eserinde şişe (?ß????) geçirilmiş kavrulmuş et parçalarından bahsetmektedir. Antik Hindistan'da yazılmış Mahabharatada ise şişe geçirilmiş kavrulmuş büyük et parçalarından bahsedilmektedir.

10. yüzyılda İbn Sayyar al-Warraq tarafından yazılmış, Mezopotamya, Fars ve Arap mutfağındaki çoğu yemekten kısaca bahseden Kitab al-Tabikh adlı yemek kitabında tavada kızartılmış veya ateşin üstünde ızgara yapılmış kebap tarifleri yer almaktadır. Ayrıca şişe geçirilmiş küçük et parçalarının Orta Doğu'da köklü bir tarihi vardır. Avrupa'da ise daha fazla ormanlık alan olmasından dolayı ete ulaşım daha kolaydı ve etler daha büyük parçalar halinde kesiliyordu. Bu bölgelere ek olarak Güney Amerika'da da Asya ve Avrupa etkileşimi olmadan uzun zaman önce bile şişe geçirilmiş et yemekleri yenmekteydi. Anticucho bu yemeklerden biridir.

Kebab kelimesi İngilizcede şiş üzerinde pişirilen her türlü küçük et parçasını tanımlamak için kullanılsa da, kebep kelimesi günümüzde en çok İran ve Türkiye'nin bulunduğu bölgelerde Orta Çağ'da ortaya çıkan çeşitli et yemekleri ile ilişkilendirilir. Kebabın Orta Doğu gibi yerlerde çok eski bir tarihi olsa bile, Türkler tarafından yaygın hale getirilmiştir. Türk usulü kebap şiş üzerinde yapılabildiği gibi, güveç, köfte ve diğer formlarda da olabilir. Kebap mutfağı dünyaya Müslümanlık etkisiyle paralel olarak yayılmıştır. Faslı gezgin İbn Battuta'ya göre, Delhi Sultanlığı'nın (1206-1526) kraliyet evlerinde kebap tüketilmekteydi. Hatta ülke halkı kebabı kahvaltıda naan ekmeği ile beraber tüketmekteydi. Günümüzde Güney Asya'da yapılan kebaplar bölgenin yöresel mutfağıyla harmanlamıştır.

Geleneksel Türk Mutfağındaki Kebap Çeşitleri

• Abugannuş Kebabı

• Adana kebabı

• Adıyaman Kebabı

• Ahirdağı kebabı

• Alanya kebabı

• Altı Ezmeli Tike Kebabı

• Bahçıvan Kebabı

• Beyti Kebabı

• Beğendili Patlıcan Kebabı

• Biber Kebabı

• Bolu Orman Kebabı

• Buğu Kebabı

• Bıldırcın Kebap

• Cağ Kebabı

• Cağırtlak Kebabı

• Çeltik Kebabı

• Ciğer kebabı

• Çardak Kebabı

• Çiftlik Kebabı

• Çökertme Kebabı

• Çömlek Kebabı

• Çöp Kebabı

• Çöp Şiş Kebabı

• Dizme Patlıcan Kebabı

• Domatesli Kebap

• Döner Kebabı

• Enginarlı Yuva Kebabı

• Eyvan Kebap

• Fener Çöp Şiş

• Fırında Patlıcan Kebabı

• Fırın Kebabı

• Fıstıklı Kebap

• Gelin Kebabı

• Halil İbrahim Sofrası Kebabı

• Havan Kebabı

• İncik Kebabı

• İskender Kebabı

• İstim Kebabı

• İçli Adana Kebabı

• Kabaklı Kebap

• Kaburga Kebap

• Kazan Kebabı

• Kağıt kebabı

• Kemalzade Kebabı

• Kemeli Kıyma Kebabı

• Kilis kebabı

• Kremalı Tas Kebap

• Kuyu kebabı

• Kuzu Şiş Kebabı

• Köfteli Kebap

• Kıyma Kebabı

• Maydanozlu Kebap

• Manisa Kebabı

• Nohutlu Püre Kebabı

• Orman Kebabı

• Örtülü Kebap

• Pastırmalı Tarak Kebabı

• Patates Kebabı

• Patates Püreli Kebap

• Patlıcan Kebabı

• Patlıcanlı Kuzu Kebabı

• Patlıcanlı Paşa Kebabı

• Patlıcanlı Saksı Kebabı

• Patlıcanlı Tencere Kebabı

• Piliç Avcı Kebabı

• Piliç Kebabı

• Piti Kebabı

• Püreli Beykoz Kebabı

• Sahan kebabı

• Sarımsak Kebabı

• Sebzeli Kebab

• Sebzeli Kebap

• Simit kebabı

• Soğan Kebabı

• Sırık Kebabı

• Şam Kebabı

• Şeftali Kebabı

• Şiş Kebabı

• Şiş Köfte

• Talaş Kebabı

• Tandır Kebabı

• Tas Kebabı

• Tavuk döner

• Tavuk Şiş Kebabı

• Tavuklu kebap

• Tencere Kebabı

• Tepsi kebabı

• Tepside Çubuk Kebabı

• Testi kebabı

• Tike Kebabı

• Tokat Kebabı

• Topkapı Kebabı

• Topuz Kebabı

• Urfa Kebabı

• Yalancı İskender

• Yanardağ Kebabı

• Yayla Kebabı

• Yenidünya Kebabı

• Yoğurtlu Kebap

• Yufkalı Saç Kebab

• Yörük Kebabı

KEBABA LİMON SIKILIR MI, SIKILMAZ MI?

Kebap tüketilirken isteyen damak zevkine göre limon tercih edebilir.