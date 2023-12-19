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İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?

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Son dönemlerde artan deprem haberleri, İstanbul'da deprem olup olmadığı konusunda sorulara yol açtı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, deprem olduğu yönündeki iddiaları merak ediyorlar. Peki, İstanbul deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

İstanbul deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu sorgulatılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. İstanbul'da deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, İstanbul deprem mi oldu? İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

DEPREM ŞİDDETİ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Deprem şiddeti genellikle "Richter Ölçeği" veya daha yaygın olarak kullanılan "Moment Magnitude Scale (Moment Magnitude Scale)" olarak bilinen modern bir ölçekle ölçülür. Bu ölçekler, depremin enerji salınımını temel alarak deprem şiddetini belirler. İki ölçek de farklı prensiplere dayanır, ancak günümüzde Moment Magnitude Scale, Richter Ölçeği'nin yerini almıştır.

Richter Ölçeği:

Richter Ölçeği, depremin serbest bıraktığı enerjiyi ölçer. Ancak, modern deprem ölçümleri için bu ölçek yetersiz kalmıştır. Richter Ölçeği, depremin büyüklüğünü ve yerin derinliğini dikkate almaz, bu nedenle daha spesifik ve güncel bir ölçek kullanılması tercih edilir.

Moment Magnitude Scale (Moment Magnitude Scale - Mw):

Moment Magnitude Scale, depremin serbest bıraktığı enerjiyi, depremin kaynaklanan alanın büyüklüğünü ve depremin ne kadar derin olduğunu dikkate alarak ölçer. Bu ölçek, depremin gerçek boyutunu daha iyi yansıtarak daha doğru sonuçlar verir. Moment Magnitude Scale, Richter Ölçeği'nden daha geniş bir aralıkta ölçüm yapabilir ve büyük depremleri daha doğru bir şekilde değerlendirir.

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın resmi Twitter hesabında yer alan bilgiye göre son deprem Erzincan'da meydana gelmiştir. 18 Aralık saat 23.28'de 3.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.

İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?


Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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