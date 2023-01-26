Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ederken sıcaklıklarda gözle görülür düşüşler yaşanmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu .Beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürcüğünden geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kurak gecen Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar vatandaşlar tarafından başladı.Yuttaşlar İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Sorusunun yanıtını araştırırken beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürcüğünden geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre: İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Konunun Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda düşeceği soğuk havanın etkisiyle İstanbul ve çevre ilerde karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar bu tarihler arasından vatandaşların dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılanda bulunuyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalıda bulunan. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan şu şekilde konuştu: "Sıcaklıklarda perşembe günü bir düşüş var. İstanbul'da cuma akşamı başlayan ve gece kuvvetlenen bir kuvvetli yağmur görülüyor. Bu su baskınlarına, sele sebebiyet verebilir. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar kuvvetli yağış devam edecek. Sıcaklıklar da 4-5 dereceler seviyesine kadar inebilir. Ardından sıcaklığın yeniden 10 dereceler civarına kadar artmasını bekliyoruz" ifadelerinde konuşmasında yer verdi.