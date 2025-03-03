İnan Kıraç kimdir? İnan Kıraç kaç yaşında öldü, evli mi? İnan Kıraç hangi firmanın sahibi?

Geçtiğimiz sene 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını birleştiren Koç Holding'in eski yöneticilerinden ve Türk iş dünyasının saygın isimlerinden İnan Kıraç, vefat haberinin ardından kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Hakkında çıkan haberlerin ardından, iş dünyasındaki kariyeri, hayat hikayesi ve başarıları merak edilmeye başlandı. Peki, İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında, hangi firmaların sahibiydi? İşte, detaylar…

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç 1 Ocak 1937 İstanbul doğumlu Türk iş adamı ve sanayicidir. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.

İnan Kıraç kimdir

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı olan Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na daha sonra Koç Holding Otomotik Grubu Başkanlığı'na atandı.

İnan Kıraç nerede çalıştı

1998 yılında emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotik Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve bir çok dev fabrikaya imzasını atmıştır. 1998 yılında İnan Kıraç, Claude Nahum ile bilrikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

İnan Kıraç ve Suna Kıraç

İnan Kıraç, 2000 yılında, eşi Suna Kıraç ile birlikte; "Suna ve İnan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi"ni kurdu. 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sanat konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da aynı vakıf Pera Müzesi'ni kurmuştur. 1 Mart 2007 yılında İstanbul Araştırma Enstitüsünü eşi Sunan Kıraç ile birlikte kurdu. Enstitünün amacı Osmanlı, İstanbul, Bizans ve Cumhuriyet dönemi araştırmalarını desteklemektir.

İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç

İnan Kıraç ve Suna Kıraç, 1969 yılında dünya evine girdi. Evliliklerinin 15. yılında, 1 Şubat 1985 tarihinde henüz 4 aylıkken İpek Kıraç'ı evlat edindiler. Suna Kıraç'ın 2020 yılında vefat etmesinin ardından, İnan Kıraç uzun bir süre sessizliğini korudu.

Suna Kıraç ve kızı İpek Kıraç

Ardından 2024 yılında, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını yeniden birleştirerek yeni bir başlangıç yaptı. Ancak 87 yaşındaki İnan Kıraç, evlendikten kısa bir süre sonra 2025 yılında hayatını kaybetti. Kıraç'ın vefatı, iş dünyasında ve kamuoyunda derin üzüntü yaratırken evliliği, hem iş dünyasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İnan Kıraç kaç yaşında öldü

İNAN KIRAÇ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı

1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1980 – 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu

1973 - 1980 Koç Holding A.Ş. Tofaş Grubu Koordinatörü

1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdür

1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.Ş. Genel Müdür

1961 - 1966 Ormak A.Ş., Müdür Muavini, Satış Memuru

İnan Kıraç'ın hayatı

İNAN KIRAÇ'IN ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR!