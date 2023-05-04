İbrahim Tatlıses aday mı? İbrahim Tatlıses hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İbrahim Tatlıses aday mı? 2023 İbrahim Tatlıses milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İbrahim Tatlıses aday mı? 2023 İbrahim Tatlıses milletvekili adayı mı? İşte detaylar...