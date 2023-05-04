İbrahim Tatlıses aday mı? İbrahim Tatlıses hangi partiden, nereden aday?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İbrahim Tatlıses aday mı? 2023 İbrahim Tatlıses milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İbrahim Tatlıses aday mı? 2023 İbrahim Tatlıses milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında İbrahim Tatlıses aday mı? 2023 İbrahim Tatlıses milletvekili adayı mı? İbrahim Tatlıses aday mı? 2023 İbrahim Tatlıses milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
İBRAHİM TATLISES ADAY MI?
İbrahim Tatlıses YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.