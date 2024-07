Her Şey Çok Güzel Olacak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Her Şey Çok Güzel Olacak filmini izleyecek olanların merak ettiği Her Şey Çok Güzel Olacak konusu nedir, Her Şey Çok Güzel Olacak oyuncuları kimler ve Her Şey Çok Güzel Olacak özeti gibi konuları inceliyoruz.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Altan, karıştığı kavga sırasında yıllardır görmediği kardeşi Nuri yle karşılaşır. Nuri nin çalıştığı ecza deposunu, uzun süredir açmayı planladığı bar için bir para kaynağı olarak görür. Çeşitli uğraşlardan sonra Nuri ye tekrar yakınlaşmayı başaran Altan, farkına varmadan hem kendisini hem de Nuri yi tehlikeli maceraların içine sürükler. Nuri ve Altan, her şeyin çok güzel olacağını umarak yaşamla mücadeleye devam ederler. Bu mücadele içerisinde unuttukları önemli detaylar vardır.

Oyuncular

Cem Yılmaz (Altan Çamlı)

Mazhar Alanson (Nuri Çamlı)

Ceyda Düvenci (Ayla Çamlı)

Selim Naşit Özcan (Baba: Cevat Çamlı)

Mustafa Uzunyılmaz (Nusret)

Adnan Tönel (Osman)

Cenk Varcan (Celil)

Sait Genay (Rasim Bey)

Emre Sipahioğlu (Serkan)

Mesut Akusta (Resepsiyonist)

Uğur Çavuşoğlu (Suat)

İbrahim Yalçın (Haluk)

Engin Günay (Matiz Adam)

Deniz Oral (Akvaryumcu Cemil)

Fuat Onan (Fevzi)

Yaşar Güner (Tahir Baba)

Aziz Parlakyıldız (Apo)

Nazım Yılmaz (Sülo)

Mehmet Hanif (Tahir Baba'nın adamı)

Rafi Emeksiz (Tahir Baba'nın aşçısı)

Ayumi Takano (Shav Mei)

Sinan Albayrak (Tolga Baykal)

Engin Ocaklı (Tolga'nın babası)

Celal Belgil (Tolga'nın koruması)

Melih Gürlük (Tolga'nın koruması)

Günay İbicioğlu (Tolga'nın kız arkadaşı)

Yusuf Basmacı (Berber Nihat)

Okay Şenol (Berberdeki müşteri)

Abdullah Baykal (Berberdeki müşteri)

Murat Tarık Fidan (Berber çırağı)

Bekir Erdemöz (Büfeci)

Nihan Doğru (Büfedeki kız)

Şafak Kemancı (Büfedeki kız)

Emre Cebeci (Büfedeki erkek)

Barış Çakır (Büfedeki erkek)

Ulgar Manzakoğlu (Barmen Tuncay)

Öner Işık (Tevfik)

Vural Çelik (Harun)

Baran Özçaylan (Harun'un arkadaşı)

Nurgül Yeşilçay (Hemşire)

Çekim yerleri: Beyoğlu, Bodrum