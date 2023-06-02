Haluk İpek yemin etti mi? Haluk İpek kimdir, kaç yaşında, nereli? Haluk İpek hayatı ve biyografisi!

Haluk İpek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Haluk İpek yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Haluk İpek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Haluk İpek yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Haluk İpek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Haluk İpek kimdir?

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Haluk İpek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Haluk İpek yemin etti mi? Haluk İpek yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Haluk İpek kimdir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

HALUK İPEK YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. AK PARTİ Amasya Milletvekili Haluk İpek yemin etti.

HALUK İPEK KİMDİR?

2 Şubat 1963'te Amasya Suluova'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Habibe'dir.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanlığı, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Birliği ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Uzun süre AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanı olmasıyla beraber Parti Genel Sekreteri olmuştur.

22. Dönem Ankara Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

28. Dönem Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen İpek, evli ve 3 çocuk babasıdır.