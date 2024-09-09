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Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti?

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Ünlü sunucu Gülbin Tosun'un NOW TV'deki görevine son verdiği iddiaları gündeme damga vurdu. Tosun'un neden ekranlarda olmadığına dair soruların yanıtları merak konusu oldu.

Now TV tarafından 1 ay önce zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı. Gülbin Tosun'un NOW TV'de nede olmadığı merak ediliyor. Gülbin Tosun istifa mı etti yoksa kovuldu mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti?

GÜLBİN TOSUN NOW TV'DE NEDEN YOK?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdiği için yaklaşık bir ay önce sunuculuk yaptığı Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı. 15 yıldır emek verdiği Now TV (eski adıyla Fox TV) ile yollarını ayırdığını duyuran Tosun, bu kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti?

Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti?

GÜLBİN TOSUN İSTİFA MI ETTİ?

Tosun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "15 yıla yakın süredir çalıştığım Now TV ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyicilere ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, desteğiniz benim için çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan bu süreçte, her zaman yanımda olan Doğan Şentürk'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor. Yine ülkemin güzel değerlerine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğim. Herkese sevgi, selam ve saygılarımla."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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