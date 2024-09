Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarına yönelik açıklamalarını eleştirdikten sonra, yaklaşık bir ay önce NOW TV tarafından zorunlu izne çıkarılmıştı. Bu olayın ardından, Gülbin Tosun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 yıla yakın çalıştığı NOW (eski adıyla FOX) ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Peki, Gülbin Tosun NOW'da neden yok? Gülbin Tosun kanaldan kovuldu mu?

GÜLBİN TOSUN NOW'DA NEDEN YOK?

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bir ay önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları konusundaki açıklamalarına tepki gösterdikten sonra zorunlu izne çıkarılmıştı. Günler süren sessizliğin ardından Tosun, X hesabından yaptığı paylaşımla, Now TV (Fox) ile yollarını ayırdığını duyurdu.

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun, 10 Kasım 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/NOW'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.

ÇALIŞTIĞI KANALLAR