Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli?

Sunucu Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Her hafta sonu NOW TV ekranlarında izleyici ile buluşan Gülbin Tosun kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun eşi kim? Gülbin Tosun evli mi? İşte detaylar...

GÜLBİN TOSUN KİMDİR?

Gülbin Tosun 10 Kasım 1977, İstanbul'da doğmuştur. Türk programcı, spiker ve sunucudur. İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yaptı. 2009'dan beri FOX/NOW'da Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise NOW Ana Haber'i sunmaktadır. Ayrıca NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun'un ablasıdır.