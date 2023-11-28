Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında evinde İngiltere'nin dev takımı Manchester United'ı ağırlayacak. 4 puanla grup sıralamasında 3. sırada bulunan Galatasaray, bu hafta Manchester United'ı mağlup ederek sıralamada yükselebilme ve avantaj elde etme amacında. Peki, Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede, ne zaman? İşte detaylar…

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede, ne zaman?

İlk maçta deplasmanda 3-2 galip gelen Galatasaray, şimdi kendi sahasında da galibiyet alarak gruplarda üst sıralara tırmanmak ve son maç öncesi avantajlı bir konuma gelmek istiyor. Peki, Galatasaray Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede, ne zaman? İşte detaylar…

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların EXXEN üyeliği satın alması gerekmektedir.

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, NE ZAMAN?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray'ın rövanş maçı ise Parken Stadyumu'nda 12 Aralık 2023 saat 23.00'te oynanacak.