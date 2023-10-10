FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli? Ahmet Aras biyografisi!
Gündem Haberleri
FOX Çalar Saat programının konuğu Ahmet Aras oldu. Canlı yayın konuğu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli?
Ahmet Aras Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli? Ahmet Aras biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli? Ahmet Aras biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
AHMET ARAS KİMDİR?
Ahmet Aras, 1970 yılında Bodrum'da doğdu. Türk siyasetçidir. 2019'dan beri Bodrum belediye başkanı olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yüzde 45,69 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır.