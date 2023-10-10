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FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli? Ahmet Aras biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Ahmet Aras oldu. Canlı yayın konuğu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Ahmet Aras kimdir? Ahmet Aras kaç yaşında, nereli?