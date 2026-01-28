Ev sahibinin istediği şartlar gündem oldu: Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması

Konut krizinin derinleştiği dönemde, bir ev sahibinin kiracı adayları için belirlediği ayrıntılı şartlar tartışma yarattı.

RESMİ NİKAH, EN FAZLA 1 ÇOCUK VE MEMUR OLMA ZORUNLULUĞU...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan bir daire için hazırlanan ilana göre ev sahibi, dairesini yalnızca resmi nikahlı ailelere kiraya vermek istiyor. Kiracı olacak aile bireylerinden en az birinin memur olma şartı aranırken, ailede en fazla bir çocuk bulunması gerekiyor. Anahtar teslimi ise tahliye taahhütnamesi imzalandıktan sonra yapılacak.

SİGARA KESİNLİKLE YASAK

Evde sigara içilmesi kesin olarak yasaklanırken, aile bireylerinin sigara kullanmayan kişiler olması şart koşuluyor. Misafirlerin ise yalnızca balkonda sigara içmesine izin verileceği belirtiliyor.

TUTMAK İSTEYEN E-DEVLET'İ AÇACAK

Ev sahibinin talepleri bununla da sınırlı kalmadı. İlanda evi tutmak isteyen kişinin e-Devlet ve UYAP üzerinden icra, borç ve kira davası geçmişinin kontrol edileceği ifade edildi.

EV SAHİBİ 50 GÜNDE BİR ZİYARETE GELECEK

Ev sahibinin 50 günde bir kiracının müsait olduğu bir zamanda evi kontrol amacıyla ziyaret edeceği şartı da listede yer aldı.

TEZGAH ISLAK BIRAKILMAYACAK

İlanda mutfak tezgahının ıslak bırakılmaması, kirli bulaşık konulmaması, eşyaların duvara yaslanmaması, tüm eşyalara çizilme önleyici keçe takılması, kapılara rüzgâr önleyici damper kullanılması ve kombinin yıllık bakımının yaptırılması gibi ayrıntılar da sıralandı.

İNFİAL YARATTI

Söz konusu şartlar sosyal medyada "Kira sözleşmesi değil, Karlofça Antlaşması", "Kiracı değil asker aranıyor" ve "Özel hayata açık müdahale" yorumlarıyla eleştirildi. Hukukçular ise bu tür maddelerin önemli bir kısmının hukuken bağlayıcı olmadığını ve özel hayatın gizliliği ile ayrımcılık iddialarına yol açabileceğini belirtiyor.

Söz konusu ilan şu şekilde;