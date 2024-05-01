Üye Girişi
Haberler

Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır bugün 12. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba, araştırması yapıyor. Peki, Bir Sevdadır final mi yaptı?

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır. Bir Sevdadır dizisi canlı izle!Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba?

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasin; Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçekleri öğrenir ancak annesi Gülender ve babası İshak Ali'nin, çocuklara olan bağlarını gördüğünde ikileme düşer. Rukiye, Yasin'e gerçekleri açıklaması için baskı kurar fakat gerçeklerin ailesini bir kez daha üzeceğini bilen Yasin zor bir karar verme aşamasındadır. Yeşil, gerçekler herkes tarafından öğrenilmeden Bıçakçı Konağını terk etmeye karar verir. Çocuklarını alan Yeşil, gece vakti kimseye haber vermeden konağı terk eder. Tekrar bir araya gelen Yeşil, Cemile ve Ayça, birlikte yeniden bir hayata başlamanın planlarını yapar. Gülender ve İshak Ali; Yeşil ve çocukların konaktan ayrıldığını duyduğunda yıkılır. Gülender, kendi içinde büyük bir çatışma yaşayan Yasin'den torunlarını geri getirmesini ister. Yasin, tüm bu duygu karmaşasının ortasında kardeşi Ersin'in bıraktığı notları bulur. Menevşe ise Tufan'ın sözlenmesi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Tufan, Menevşe'yi kaybetmemek için ailesini karşısına almaya karar verir. Fakat bu ilişkiye engel olmaktan asla vazgeçmeyen Hasret, beklenmeyen bir hamle ile Tufan'ı ve Menevşe'yi zor bir durumun içine sokar. Tüm olayları uzaktan sinsice izleyen Ünal, beklenmedik bir anda Yeşil'in karşısına çıkar.

BİR SEVDADIR NEDEN YOK?

Bir Sevdadır 13.bölümü ile final yaptı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

1 Mayıs Trt Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title