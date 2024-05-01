Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba?

Çocuklarının geleceği için planlar yapan Yeşil'in yolu ünlü futbolcu Yasin Bıçakçı ile kesişir. Oysa yıllardır tasarladığı planı uygulamaya çalışan Yeşil için hayatın başka planları vardır. Bir Sevdadır dizisi canlı izle!Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba?

BİR SEVDADIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasin; Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçekleri öğrenir ancak annesi Gülender ve babası İshak Ali'nin, çocuklara olan bağlarını gördüğünde ikileme düşer. Rukiye, Yasin'e gerçekleri açıklaması için baskı kurar fakat gerçeklerin ailesini bir kez daha üzeceğini bilen Yasin zor bir karar verme aşamasındadır. Yeşil, gerçekler herkes tarafından öğrenilmeden Bıçakçı Konağını terk etmeye karar verir. Çocuklarını alan Yeşil, gece vakti kimseye haber vermeden konağı terk eder. Tekrar bir araya gelen Yeşil, Cemile ve Ayça, birlikte yeniden bir hayata başlamanın planlarını yapar. Gülender ve İshak Ali; Yeşil ve çocukların konaktan ayrıldığını duyduğunda yıkılır. Gülender, kendi içinde büyük bir çatışma yaşayan Yasin'den torunlarını geri getirmesini ister. Yasin, tüm bu duygu karmaşasının ortasında kardeşi Ersin'in bıraktığı notları bulur. Menevşe ise Tufan'ın sözlenmesi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Tufan, Menevşe'yi kaybetmemek için ailesini karşısına almaya karar verir. Fakat bu ilişkiye engel olmaktan asla vazgeçmeyen Hasret, beklenmeyen bir hamle ile Tufan'ı ve Menevşe'yi zor bir durumun içine sokar. Tüm olayları uzaktan sinsice izleyen Ünal, beklenmedik bir anda Yeşil'in karşısına çıkar.

BİR SEVDADIR NEDEN YOK?

Bir Sevdadır 13.bölümü ile final yaptı?