Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024?

Kuruluş Osman dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

OSMAN BEY VE BORAN BEY YÜZLEŞMESİNDE NELER YAŞANACAK?

Osman Bey kendisine kurulan tuzağa karşı var gücüyle mücadele etmektedir. Kurulan tuzakta karşı tarafta Boran'ı da gören Osman Bey yüzleştiklerinde Boran'a ne yapacaktır? Boran'ın ölümü Osman Bey'in elinden mi olacaktır?

MELİKE HATUN'UN İNTİKAM PLANI

Yakup Bey, İbrahim Bey ve Melike Hatun uç pazara dönmüşlerdir. Melike Hatun'un tek isteği Alaeddin, Gonca ve bütün Kayı'lardan intikam almaktır. Melike Hatun intikam için herkesi şaşırtacak bir yola başvurur. Melike Hatun'un planı nedir?

GONCA HATUN'A NE OLACAK?

Gonca Hatun yakalanıp babasına getirilmiştir. Yakup Bey'in karşısında dimdik durup sevdasını savunan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

ALAEDDİN BEY'İN MAHKEMESİ

Osman Bey her şey olup biterken Ahmet'in katilini bulup Alaeddin'i aklamanın peşindedir. Alaeddin'in mahkemesini yönetecek Kadı kilit isimdir. Osman Bey asıl katilin bu Kadı'nın peşine düşeceğini düşünmektedir. Osman Bey'in asıl katili bulma planı ne olacaktır?

OSMAN BEY'İN PLANI NEDİR?

Öte yanda Melike Hatun, Ulcay'la görüşüp ondan Kadı'yı öldürmesini ister. Osman Bey'in planı Kadı'nın ölümüne engel olabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kuruluş Osman 131. Bölümü ile 21 Haziran 2023 yılında sezon finali yapmıştı.

2024 yılı için de 19 Haziran veya 26 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.