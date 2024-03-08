Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, nedir? Dünya Kadınlar Günü ne zaman ve hangi gün?

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıkmıştır ve ne olduğu herkes tarafından araştırılıyor. Doğumdan ölüme kadar, hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz değerli kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak tarihe geçmiştir. Dünya Kadınlar Günü nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır insanlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın yer yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yoğun ilgi ile kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü nedir? Dünya Kadınlar Günü ne zaman ve hangi gün? Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

Dünya Kadınlar Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor insanlar tarafından merak ediliyor. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2022 Salı gününe denk geliyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ