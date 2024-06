yun 2002'de çıkmış bir video oyunu olan Warcraft III: Reign of Chaos ve onun genişletme paketi olan The Frozen Throne haritası (modu) olan Defense of the Ancients'ın (DotA) bağımsız devam oyunudur. Oyun 2011'de sadece Microsoft Windows'a özel beta olarak çıkmış, 2013 Temmuz'da ise Microsoft Windows, OS X ve Linux için yayınlanmıştır. Oyun bir milyondan yüksek sayıda aynı anda oynanma rekoruna sahiptir ve aynı zamanda Steam'deki en popüler oyunlardan birisidir. Türkçe dil desteği de bulunmaktadır.Dota 2 çöktü mü? Dota 2 problem mi var 13 Haziran Perşembe?

DOTA 2 ÇÖKTÜ MÜ?

Dota 2 maçları, sol alt ve sağ üst köşesinde 2 takım merkezlerinin bulunduğu bir haritada oynanır. Takımlardan her birinde 5 oyuncu bulunur. Eğer bir takım diğerinin merkezindeki kadim binayı (Ancient) yıkarsa, maçı kazanmış olur. Her oyuncu oyuna başlamadan önce oynanabilen, her birisinin farklı yetenekleri ve oynayış tarzı olan 122 kahramandan (oyundaki adıyla Hero) bir tanesini seçer.

Dota 2'nin geliştirme süreci 2009'da bir mod olan Dota'nın geliştiricisi IceFrog'un Valve'nin onu aynı görevle işe almasıyla başlamıştır. Oyun eleştirilerinde oynanabilirliği, yapım kalitesi ve özüne bağlılığı konusunda övülmüş bunun yanında öğrenme aşamasının zorluğu nedeniyle eleştirilmiştir. Dota 2, 2015'e kadar yapıldığı asıl olan Source oyun motorunu kullansa da 2015'te oyun motoru Source 2 olarak değiştirilmiş ve oyun bu motorla yapılmaya devam edilmiştir.

Hata raporları:.