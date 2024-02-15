DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ: Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Diyarbakır TOKİ kura çekimi sonuçları!

Diyarbakır TOKİ kura çekimi ve sonuçları gibi detaylar, deprem konutları kura işlemlerinin başlaması ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılıyor. Diyarbakır deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? Merak edilmekte ve beklenen günün gelmesi ile birlikte araştırılmakta. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40, Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşaat çalışmalarında son etaba gelindi. Tamamlanmakta olan Diyarbakır TOKİ deprem konutlarının bu ay içerisinde sahiplerini bulması öngörülüyor.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?

Diyarbakır TOKİ deprem konutları için gerçekleştirilecek olan Diyarbakır TOKİ kura çekimi henüz gerçekleştirilmedi. Diyarbakır TOKİ kura çekimi işlemlerinin bu ay içerisinde gerçekleştirilmesi ve TOKİ resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA LİNKİ