DEM Parti Diyarbakır Çınar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır Çınar adayı Semra Akyüz kimdir?

Dem Parti Diyarbakır Çınar Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Diyarbakır Çınar adayı Semra Akyüz kimdir?

DEM PARTİ DİYARBAKIR ÇINAR ADAYI SEMRA AKYÜZ KİMDİR?

Semra Akyüz 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Diyarbakır Çınar Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Diyarbakır Çınar adayı Semra Akyüz turizmcidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz