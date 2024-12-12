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Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı?

Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı?
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Türk bilim insanı Daron Acemoğlu kimdir, nereli ve Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü konusu nedir merak ediliyor. Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Peki, Daron Acemoğlu kimdir?

Daron Acemoğlu Nobel çalışması nedir ve Daron Acemoğlu kimdir soruları sık sık gündeme geliyor. İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve Kraliçe Silvia, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve diğer Nobel kazananlarını akşam yemeğinde ağırladı. Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? Detaylar haberimizdedir…

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Kamer Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 yılında doğdu. Türk-Amerikalı ekonomist ve akademisyendir. 1993 yılından bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) ders vermekte olup, Elizabeth ve James Killian Ekonomi Profesörü unvanını taşımaktadır. 2019 yılında MIT'de "Enstitü Profesörü" seçilen Acemoğlu, 2005 yılında John Bates Clark Madalyası'na, 2024 yılında ise Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştür.

İlk Yılları ve Eğitim Hayatı

3 Eylül 1967'de İstanbul'da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Acemoğlu, babası Kevork Acemoğlu'nun ticaret avukatı, annesi İrma Acemoğlu'nun ise Kadıköy Aramyan Uncuyan Ermeni İlk ve Ortaokulu müdürü olduğu bir ortamda büyümüştür. 1986'da Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş, ardından York Üniversitesi'nde ekonomi (lisans, 1989) ve Londra Ekonomi Okulu'nda ekonometri (yüksek lisans, 1990) ile ekonomi (doktora, 1992) alanlarında eğitim görmüştür. Doktora tezini "Makroekonominin Mikro Temelleri" üzerine yazmıştır.

Akademik Kariyeri

Acemoğlu, akademik kariyerine 1992-1993 yıllarında Londra Ekonomi Okulu'nda ders vererek başlamış, 1993'te MIT'ye katılmıştır. 2000 yılında profesör olmuş ve 2019'da üniversitenin en yüksek akademik unvanı olan "Enstitü Profesörü" seçilmiştir. Erken dönem çalışmalarıyla dikkat çeken Acemoğlu, 1996'da The Economic Journal'da yayımlanan makalesiyle "Yılın En İyi Makalesi" ödülünü kazanmıştır.

John Bates Clark Madalyası (2005) ile taçlanan kariyerinde, siyaset bilimci James A. Robinson ile birlikte yazdığı "Why Nations Fail" (Ulusların Düşüşü) adlı kitabı dünya çapında ilgi görmüş ve The New York Times'ın çok satanlar listesine girmiştir. Kitap, uluslar arasındaki refah farklarının coğrafi veya kültürel değil, ekonomik ve siyasi kurumların yapısından kaynaklandığını savunmaktadır.

Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı?Daron Acemoğlu

Öne Çıkan Başarıları

Acemoğlu, klasik büyüme ve kalkınma teorilerine getirdiği yenilikçi yaklaşımlarıyla 2013'te T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazanmış, 2024 yılında ise "kurumların oluşumu ve ekonomik refah üzerindeki etkileri" konusundaki çalışmaları nedeniyle Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmüştür. Böylece Nobel Ödülü kazanan ilk Türk ekonomist olmuştur.

Kişisel Hayatı

Acemoğlu, MIT'de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri profesörü olan Asuman Özdağlar ile evlidir. İkili birlikte çeşitli akademik makaleler kaleme almıştır. İki çocuk babası olan Acemoğlu, İngilizce ve Türkçe'nin yanı sıra bir miktar Ermenice bilmektedir. Newton, Massachusetts'te yaşamaktadır.

Ödüller

  • 2006: TÜBA Sosyal Bilimlerde Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü
  • 2013: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü
  • 2017: Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası
  • 2024: Nobel Ekonomi Ödülü

Daron Acemoğlu, ekonomi dünyasındaki etkili çalışmalarıyla hem akademik çevrelerde hem de kamuoyunda büyük saygı gören bir isimdir.

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