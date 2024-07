Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor?

Can Keleş'in Beşiktaş ile anlaşıp anlaşmadığı merak ediliyor. Can Keleş hangi takımda forma giyiyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Can Keleş için kulübüne 2 milyon euro+bonus teklif etti. Peki, Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor?

CAN KELEŞ KİMDİR?

Fatih Karagümrük İstanbul takımında forvet mevkiinde forma giyen Can Keleş, 2 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 180 cm boyunda ve 77 kilo olan Can Keleş, sol ayağını kullanmaktadır.

Genç oyuncu, Avusturya U16, U17 ve U18 milli takımlarında forma giymiştir. Futbol kariyerine 2010 yılında Haidbrunn altyapısında başlayan Can Keleş, daha sonra Rapid altyapısına transfer olmuştur. 2020-2021 sezonunda Austria II takımından 250 bin Euro bonservis bedeliyle Austria Wien'e transfer olan oyuncu, 2023-2024 sezonunda ise Fatih Karagümrük'e kiralanmıştır. Fatih Karagümrük, oyuncuyu 500 bin Euro bedelle kadrosuna dahil etmiştir.

Can Keleş, 2023-2024 sezonunda Karagümrük formasıyla toplam 39 karşılaşmada süre almıştır. Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan oyuncu, yaklaşık 2.273 dakika sahada kalmıştır. Can Keleş, kariyerinde oynadığı toplam 169 karşılaşmada 32 gol ve 20 asistlik katkı vermiştir.

ANLAŞMAYA VARDILAR

Kartal, ilk olarak Süper Lig'de küme düşen Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş ile anlaşmaya vardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı yönetim daha sonra oyuncunun kulübüne resmi teklif yaptı. Buna göre, siyah-beyazlılardan yapılan teklifin 2 milyon euro+bonus olduğu ortaya çıktı.

9 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Geçen sezon Kadıköyde'ki maçta Fenerbahçe'ye gol atarak adından söz ettiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Karagümrük formasıyla 35 resmi maçta, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.