Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

ABD borsaları ilk şoku atlatarak yüzde 3 ile yeşil bir açılış yaptı. Dün yaşanan yüzde 6'ya yakın düşüşün ardından borsalarda kayıpları telafi etme çabası var.

Öte yandan ABD–Çin hattında tansiyon yükselirken, Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini iddia etti ancak Pekin'in henüz Washington'la temasa geçmediğini söyledi. Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Çin de bir anlaşma yapmayı çok istiyor ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Biz onların aramasını bekliyoruz. Bu gerçekleşecek!" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ANLAŞMA YAKIN"

Ayrıca Güney Kore ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Trump, büyük bir anlaşamaya yakın olduklarını duyurdu: Muazzam ve sürdürülemez fazlalıklar, gümrük tarifeleri, gemi inşası, ABD LNG'sinin büyük ölçekli alımı, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimler ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük Askeri Koruma için ödeme hakkında konuştuk.

Trump, kendi başkanlık döneminde Güney Kore'nin bu ödemelere başladığını hatırlatarak, "Milyarlarca dolar katkıda bulundular ama Uykucu Joe Biden bu anlaşmayı feshetti. Bu herkes için bir şoktu" dedi. Trump açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: Güney Kore'nin Geçici Başkanı ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Onların sürdürülemez tarifeleri, gemi inşalarını, ABD LNG'sinin büyük ölçekli satın alımını, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük askeri Koruma için ödemeler hakkında konuştuk. Bu askeri ödemeleri benim ilk dönemimde başlattılar ancak Uykucu Joe Biden, bilinmeyen nedenlerle anlaşmayı feshetti. Bu herkes için şok ediciydi! Her durumda, her iki ülke için de harika bir anlaşmanın sınırları ve olasılığı var. En üst düzey ekipleri ABD'ye giden bir uçakta ve işler iyi görünüyor. Ayrıca, ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore'de olduğu gibi, Ticaret ve Tarifeler tarafından kapsanmayan diğer konuları gündeme getiriyor ve bunların da müzakere edilmesini sağlıyoruz. Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Aramalarını bekliyoruz. Ve bu gerçekleşecek! Tanrı ABD'yi korusun.

ÇİN'İN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Bu açıklama, Trump'ın kapsamlı gümrük vergisi artışının piyasaları sarsmasından ve ekonomistlerin potansiyel bir durgunlukla ilgili uyarılarına neden olmasından birkaç gün sonra geldi. Trump gümrük vergilerinin Çin'in ticarette "onlarca yıllık suiistimalini" engellemek için gerekli olduğunu savunurken, sert tutumunun Amerikan imalatını yeniden inşa etmek ve küresel ekonomiyi yeniden dengelemekle ilgili olduğunda ısrar etti.

Çin ile ABD arasında ticaret savaşı yeniden tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifelerine karşılık veren Pekin yönetimi, "ABD ısrar ederse Çin sonuna kadar kararlı karşı tedbirlerle cevap verecektir" açıklamasında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan art arda gelen açıklamalarda, Washington'un tarife politikaları "şantaj" ve "hata üzerine hata" olarak tanımlandı. Çin, ABD'nin bu yaklaşımına sessiz kalmayacağını ve küresel ticaret sisteminde kendisini güçlü ve dirençli bir aktör olarak konumlandırmaya devam edeceğini duyurdu.

PEKİN YÖNETİMİ'NDEN MİSİLLEME SİNYALİ

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle cevap verecektir.Öte yandan, Çin Merkez Bankası da gerekirse yeniden borçlanma desteği sağlayarak sermaye piyasalarında istikrarın korunacağını bildirdi. Çin Yatırım Kurumu'na bağlı Central Huijin, borsadan hisse alımı yaparak fiyat istikrarını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.