Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler 20 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 20 Aralık Pazar 2023?

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler, 20 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 20 Aralık 2023 Pazar? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig: 17:00: Kayserispor vs. Fenerbahçe - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV 20:00: Galatasaray vs. Fatih Karagümrük - Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV 20:00: Antalyaspor vs. Kasımpaşa - Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV 20:00: Göztepe vs. Eyüpspor - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

TFF 2. Lig:

14:00: Bursaspor vs. Diyarbekirspor - Yayın Yok

14:00: Bucaspor vs. Afjet Afyonspor - Yayın Yok

14:00: Karşıyaka vs. Sapanca Gençlikspor - Bir TV

14:00: Akhisarspor vs. Darıca G.Birliği - Yayın Yok

14:00: 68 Aksaray Bld. vs. Düzcespor - Aksarayspor Youtube

14:00: Karaman FK vs. Iğdırspor - Karaman FK Ücretli Youtube

14:00: Derince Bld. vs. Menemenspor - Nokta TV Youtube

14:00: Amedspor vs. Somaspor - Amedspor Youtube

TFF 3. Lig:

14:00: Elazığspor vs. Eynesil Belediyespor - Yayın Yok

14:00: Erzurumspor vs. Ümraniyespor - TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

14:00: 52 Orduspor vs. Artvin Hopa - Yayın Yok

14:00: Silifke Bld. vs. Y.Amasyaspor - Kanal 33 Mersin

14:00: Çankaya FK vs. Muşspor - Güneş Holding Çankaya FK Youtube

14:00: Sebat Gençlik vs. Elazığ Karakoçan - Sebat Gençlik Facebook

14:00: Batman Petrol vs. Turgutluspor - Batman Petrolspor Youtube