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Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?
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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Dün oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, küme düşme hattında kritik bir mücadele veren Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet almıştı. Bugün ise futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte, detaylar…

Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek üç önemli karşılaşma oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile küme düşme hattındaki ekipler arasındaki kritik maçlar, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, bugün sahne alacak üç karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olacak. Taraftarlar, takımlarının puan durumundaki yerini belirleyecek bu zorlu mücadeleleri heyecanla bekliyor. İşte, günün maç programı ve detaylar…

SÜPER LİG

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?SÜPER LİG

1. LİG

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?1. LİG

İNGİLTERE PREMİER LİGİ

15:30 Everton - Manchester United

18:00 Southampton - Brighton & Hove Albion

18:00 Ipswich Town - Tottenham Hotspur

18:00 Fulham - Crystal Palace

18:00 Arsenal - West Ham United

18:00 AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers

20:30 Aston Villa - Chelsea

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?İNGİLTERE PREMİER LİGİ

İSPANYA LA LİGA

16:00 Deportivo Alavés - Espanyol

18:15 Rayo Vallecano - Villarreal

20:30 Valencia - Atlético Madrid

23:00 Las Palmas - Barcelona

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?İSPANYA LA LİGA

İTALYA SERİE A

17:00 Venezia - Lazio

17:00 Parma - Bologna

20:00 Torino - Milan

22:45 Internazionale - Genoa

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?İTALYA SERİE A

ALMANYA BUNDESLİGA

17:30 Mainz 05 - St. Pauli

17:30 Wolfsburg - Bochum

17:30 Holstein Kiel - Bayer Leverkusen

17:30 Borussia M'gladbach - Augsburg

20:30 Borussia Dortmund - Union Berlin

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?ALMANYA BUNDESLİGA

FRANSA - LİGUE 1

19:00 Lille - Monaco

21:00 Saint-Étienne - Angers SCO

23:05 Auxerre - Olympique Marseille

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?FRANSA - LİGUE 1

PORTEKİZ - PRİMEİRA LİGA

18:30 Casa Pia - Gil Vicente

21:00 Benfica - Boavista

23:30 Estoril - Rio Ave

Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?PORTEKİZ - PRİMEİRA LİGA

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