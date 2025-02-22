Bugün hangi maçlar var? 22 Şubat Cumartesi bugün Süper Lig'de hangi maçlar var?
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Dün oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, küme düşme hattında kritik bir mücadele veren Bodrum FK, Hatayspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet almıştı. Bugün ise futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte, detaylar…
Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek üç önemli karşılaşma oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile küme düşme hattındaki ekipler arasındaki kritik maçlar, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, bugün sahne alacak üç karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olacak. Taraftarlar, takımlarının puan durumundaki yerini belirleyecek bu zorlu mücadeleleri heyecanla bekliyor. İşte, günün maç programı ve detaylar…
SÜPER LİG
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
1. LİG
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa 11 Nisan)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
İNGİLTERE PREMİER LİGİ
15:30 Everton - Manchester United
18:00 Southampton - Brighton & Hove Albion
18:00 Ipswich Town - Tottenham Hotspur
18:00 Fulham - Crystal Palace
18:00 Arsenal - West Ham United
18:00 AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers
20:30 Aston Villa - Chelsea
İSPANYA LA LİGA
16:00 Deportivo Alavés - Espanyol
18:15 Rayo Vallecano - Villarreal
20:30 Valencia - Atlético Madrid
23:00 Las Palmas - Barcelona
İTALYA SERİE A
17:00 Venezia - Lazio
17:00 Parma - Bologna
20:00 Torino - Milan
22:45 Internazionale - Genoa
ALMANYA BUNDESLİGA
17:30 Mainz 05 - St. Pauli
17:30 Wolfsburg - Bochum
17:30 Holstein Kiel - Bayer Leverkusen
17:30 Borussia M'gladbach - Augsburg
20:30 Borussia Dortmund - Union Berlin
FRANSA - LİGUE 1
19:00 Lille - Monaco
21:00 Saint-Étienne - Angers SCO
23:05 Auxerre - Olympique Marseille
PORTEKİZ - PRİMEİRA LİGA
18:30 Casa Pia - Gil Vicente
21:00 Benfica - Boavista
23:30 Estoril - Rio Ave