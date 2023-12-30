BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
Bugün hangi diziler var ve 30 Aralık 2023 Cumartesi günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 30 Aralık 2023 Cumartesi TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
30 Aralık 2023 Cumartesi günü televizyon yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Birçok kişi, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını sorguluyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 30 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 30 Aralık 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 30 Aralık 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
TV8:
09:00 - Kırmızı Oda
10:00 - Oynat Bakalım
12:30 - Gazete Magazin
17:15 - Masterchef Türkiye All Star
20:00 - Masterchef Türkiye All Star
Star TV:
09:00 - Abigail: Sınırların Ötesinde
11:00 - Yerli dizi tekrar / Sinema
14:00 - Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 - Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 - Star Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - K-9
ATV:
10:00 - Safir
13:15 - Aldatmak
16:35 - Shazam! 6. Güç
19:00 - Atv Ana Haber
20:00 - Kardeşlerim
TRT1:
06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 - Beni Böyle Sev
09:10 - Kod Adı Kırlangıç
10:30 - Hayallerinin Peşinde
12:00 - Türk Sineması "Akıllara Seza"
14:30 - Teşkilat
17:55 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 - Ana Haber
20:00 - Gönül Dağı
Show TV:
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 - Aile
15:45 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
Fox TV:
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:20 - Ekonomi Arası
12:15 - Kamera Arkası
12:45 - Yabani
14:45 - Şahane Hayatım
16:45 - Kızıl Goncalar
19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Adım Farah
Kanal D:
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arda'nın Mutfağı
14:00 - Dilek Taşı
16:15 - Üç Kız Kardeş
18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 - Cengizhan Destanı
22:45 - Koruyucu