BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

30 Aralık 2023 Cumartesi günü televizyon yayın akışı ve bu akşam yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Birçok kişi, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi almak isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını sorguluyor. TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışında hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 30 Aralık TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 30 Aralık 2023 Cumartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 30 Aralık 2023 Cumartesi tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

TV8:

09:00 - Kırmızı Oda

10:00 - Oynat Bakalım

12:30 - Gazete Magazin

17:15 - Masterchef Türkiye All Star

20:00 - Masterchef Türkiye All Star

Star TV:

09:00 - Abigail: Sınırların Ötesinde

11:00 - Yerli dizi tekrar / Sinema

14:00 - Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 - Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 - Star Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - K-9

ATV:

10:00 - Safir

13:15 - Aldatmak

16:35 - Shazam! 6. Güç

19:00 - Atv Ana Haber

20:00 - Kardeşlerim

TRT1:

06:23 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 - Beni Böyle Sev

09:10 - Kod Adı Kırlangıç

10:30 - Hayallerinin Peşinde

12:00 - Türk Sineması "Akıllara Seza"

14:30 - Teşkilat

17:55 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gönül Dağı

Show TV:

10:00 - Cumartesi Sürprizi

13:00 - Aile

15:45 - Kızılcık Şerbeti

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

Fox TV:

08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11:20 - Ekonomi Arası

12:15 - Kamera Arkası

12:45 - Yabani

14:45 - Şahane Hayatım

16:45 - Kızıl Goncalar

19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - Adım Farah

Kanal D:

08:30 - Konuştukça

09:45 - Magazin D Cumartesi

13:00 - Arda'nın Mutfağı

14:00 - Dilek Taşı

16:15 - Üç Kız Kardeş

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 - Cengizhan Destanı

22:45 - Koruyucu