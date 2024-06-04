BRICS nedir? Türkiye BRICS'e girecek mi?

Türkiye'nin BRICS ile ilişkileri, hem ekonomik işbirliği hem de siyasi diyalog açısından önem taşır. BRICS ülkeleri, Türkiye için ticaret ve yatırım fırsatları sunabilirken, aynı zamanda uluslararası arenada ortak çıkarları savunmak için bir platform sağlayabilir. Ancak, Türkiye'nin BRICS'e katılımı halinde, ülkenin NATO üyeliği ve Batı ile ilişkileri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerini nasıl şekillendireceği ve bu ilişkilerin diğer uluslararası bağlamlarla nasıl etkileşimde bulunacağı, gelecekte dikkatle izlenmesi gereken bir konudur. İşte BRICS ile ilgili bilinmesi gerekenler…

BRICS NEDİR?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu bir uluslararası organizasyondur. Bu beş ülke, küresel ekonomi ve siyasette giderek artan bir rol oynamakta ve BRICS adı altında işbirliği yapmaktadırlar.

BRICS'in temel amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini artırmak ve ortak çıkarlarını savunmaktır. Bu çerçevede, BRICS zirveleri düzenlenmekte ve üye ülkeler arasında ticaret, yatırım, teknoloji transferi ve siyasi diyalog gibi konularda işbirliği sağlanmaktadır.

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun büyük bir bölümünü ve küresel GSYİH'nin önemli bir kısmını temsil etmektedirler. Bu nedenle, BRICS'in küresel ekonomi ve siyasetteki etkisi giderek artmaktadır.

BRICS'in kuruluşu, küresel ekonomik ve siyasi gücün daha dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede, BRICS ülkeleri, uluslararası kuruluşlar ve küresel politika alanında daha etkili bir rol oynamak için işbirliği yapmaktadırlar.

BRICS NE ZAMAN KURULDU?

BRICS, ilk olarak 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in ekonomik büyüme potansiyellerini bir araya getiren bir raporunda ortaya atılmış bir kavramdır. Bu dört ülkenin yüksek büyüme oranları ve ekonomik potansiyelleri, dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini artırmalarını sağladı.

Ancak, BRICS resmi olarak 2006 yılında, dönemin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle ortaya çıktı. İlk resmi BRICS zirvesi, 16 Haziran 2009'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, bu zirveden sonra 2010 yılında BRICS'e katılarak beşinci ülke oldu.

BRICS ÜYELERİ KİMLER?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce adlarının baş harflerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Bu ülkelerin ekonomilerini kastetmek için kullanılır. Başlangıçta Brezilya ve Rusya gibi ülkelerin yer aldığı gruba son olarak 2011 yılında Güney Afrika da katıldı. Gelişmekte olan ülkelerin yer aldığı bu grup, 1 Ocak 2024'te genel bir katılım gördü. BRICS, küresel nüfusun %42'sinden fazlasını, dünya topraklarının %30'unu, GSYİH'nın %23'ünü ve küresel ticaretin %18'ini temsil eder. Bu birlik, tarihi dostluk, dayanışma ve ortak çıkar bağları üzerine kurulmuş, önde gelen beş yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkenin ortaklığıdır. BRICS üyeleri şunlardır: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika.

TÜRKİYE BRICKS'E KATILACAK MI?

Şu anda Türkiye'nin BRICS'e katılması konusu resmi olarak gündemde değil. Ancak, son dönemde bazı açıklamalar ve spekülasyonlar Türkiye'nin BRICS'e katılma isteğini dile getirmiş olabilir. Rusya'dan gelen bazı açıklamalarda, Türkiye'nin BRICS'e katılımıyla ilgili olumlu bir yaklaşım olduğunu göstermiştir. Ancak, bu tür bir katılımın nasıl gerçekleşebileceği ve Türkiye'nin bu organizasyona tam üye olarak kabul edilip edilmeyeceği gibi detaylar net değildir.

Türkiye'nin BRICS'e katılma olasılığı, ülkenin dış politika hedefleri ve uluslararası ilişkiler dinamikleriyle de bağlantılı olacaktır. Türkiye'nin NATO üyeliği ve Batı ile ilişkileri gibi faktörler de BRICS'e katılımı konusunda belirleyici olabilir.

Ancak, şu an için resmi bir karar olmamakla birlikte, Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerini güçlendirmek ve bu organizasyonla daha yakın işbirliği içinde olma yönünde adımlar atabileceği gibi spekülasyonlar bulunmakta.