Bir Zamanlar Çukurova 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm 139. bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bugün 2 Haziran Perşembe günü ATV'de başlayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 140. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova bugün 139. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından 140. bölüm fragmanı yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 139. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir. Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur. Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülkadir tutuklanıyor, Hakan köşeye sıkışıyor

Hakan'la vedalaşan Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlanırken polis baskınıyla ele geçirilir. Amcasının katilinin yakalanması Fikret'i hayli memnun ederken, Ali Rıza'nın anlattıkları Abdülkadir'in tutuklanmasına neden olur. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sorar.

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Züleyha Yaman (Hilal Altınbilek): İstanbul'da bir terzidir.

Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık): Adana'nın yerlilerinden olan bir ağadır.

Fikret Fekeli/Yaman (Furkan Palalı): Adnan Yaman'ın gayrimeşru oğludur.

Lütfiye Duman (Hülya Darcan): Fikret'in teyzesidir.

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