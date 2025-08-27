BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ! BİM kırtasiye ürünleri geldi mi? Önce BİM'e, Sonra Okula!

BİM kırtasiye ürünleri arasındaki defter, kalem, silgi, boya kalemi, cetvel ve okul çantası gibi temel ihtiyaçlar uygun fiyatlarla raflarda yer aldı. "BİM kırtasiye ürünleri geldi mi?" sorusuna cevap, geniş ürün çeşitliliğiyle verildi. Peki, BİM kırtasiye ürünleri geldi mi? BİM kırtasiye ürünleri ne zaman satışta, BİM okul malzemeleri katalogu 2025 neler var? İşte detaylar...

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ GELDİ

Defterler:

A6 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri: 15,50 TL

A6 Dikişli 60 Yaprak Lisanslı Not Defteri: 12,50 TL

A4 Spiralli 96 Yaprak Not Defteri: 20,00 TL

A4 Dikişli 30 Yaprak Müzik Defteri: 15,00 TL

A4 Spiralli 160 Yaprak Karton Kapak Defter: 65,00 TL

A4 Spiralli 200 Yaprak 5 Kapaklı Defter: 109,00 TL

A4 Spiralli 120 Yaprak Sert Kapaklı Defter: 73,00 TL

Kalem, Silgi, Kalemtıraş:

Tekli Fosforlu Kalem: 14,50 TL

Silgi: 9,50 TL

Hazneli Kalemtıraş: 6,50 TL

Şefaf Not Kağıdı: 29,50 TL

Figürlü Kurşun Kalem Başlığı: 25,00 TL

Kalem Setleri ve Yazı Gereçleri:

Versatil Kalem Seti: 24,50 TL

Çift Taraflı Keçeli Kalem: 69,00 TL

Fosforlu Kalem (6' lı): 49,00 TL

Simli Fosforlu Kalem (6' lı): 119,00 TL

Diamond Kesim Fosforlu Kalem: 119,00 TL

Sanatsal Malzemeler:

Oyun Hamuru (Play-Doh) 448 gr: 89,00 TL

Pastel Boya: 89,00 TL

Tüp Kuru Boya: 109,00 TL

Keçeli Kalem: 109,00 TL

Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem: 129,00 TL

Sulu Boya (12 Renk): 20,00 TL

Parmak Boyası (6' lı): 39,00 TL

Tuval 35x50 cm: 99,00 TL

Çanta & Aksesuarlar:

Okul Sırt Çantası (Ayarlanabilir Omuz Askılı): 699,00 TL

Santoro London Sırt Çantası: 899,00 TL

Kalem Kutusu: 69,00 TL

Şeffaf Simli Kalem Kutusu: 39,00 TL

Masaüstü Kalemlık: 21,50 TL

Beslenme Kabı: 57,50 TL

Termal Beslenme Çantası: 119,00 TL

Ofis / Dosyalama / Aksesuarlar:

Şefaf Dosya (100' lü): 65,00 TL

Bant Seti: 99,00 TL

Ödev/Sunum Dosyası: 55,00 TL

İsim Etiketi (24' lü): 5,00 TL

Renkli Klips ve Ataşlar: 59,00 TL

Metal Pergel Set: 42,50 TL

Kırtasiye Setleri:

Versatil Kalem Seti: 69,00 TL

Figürlü Kırtasiye Seti: 89,00 TL

Defterli Kırtasiye Seti (Santoro): 149,00 TL