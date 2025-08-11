BİM 12-15 AĞUSTOS KATALOĞU || Bu hafta BİM'e hangi ürünler gelecek? Stanley Termos geliyor!
BİM 12-15 Ağustos 2025 aktüel kataloğu açıklandı! Salı günü başlayacak indirim kampanyasında gıda ürünlerinden kişisel bakıma, temizlikten mutfak gereçlerine kadar birçok ürün fırsat fiyatlarla raflarda yerini alacak.
Bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise Stanley Vakumlu Çelik Termos oldu. Uzun süre sıcak-soğuk koruma özelliği ile bilinen Stanley termos, kamp ve outdoor severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Bu hafta BİM'e gelecek ürünler neler? sorusunun yanıtı belli oldu. İşte 12-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında BİM raflarında yer alacak indirimli ürünler listesi…