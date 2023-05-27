İspanya La Liga hedefine ulaşmak isteyen Barcelona ve Mallorca bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona-Mallorca maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Barcelona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona ve Mallorca maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...

Barcelona Mallorca canlı izle! Barcelona ve Mallorca bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. İspanya La Liga maçınının yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Sporseverler tarafından, Barcelona maçının saat kaçta yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Barcelona-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona ve Mallorca maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

BARCELONA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ve Mallorca maçı, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecektir.

BARCELONA VE MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ve Mallorca arasında gerçekleşecek İspanya La Liga maçı, S Sport Plus ve Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.