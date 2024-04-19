ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

19 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.04.2024 08:00:00

Tamir Tarihi: 19.04.2024 21:00:00

Detay: Sincan Mustafa Kemal Mahallesi Ayaş-Ankara yolu Hasan Şahan Kışlası önünde yapılacak olan içme suyu deplase çalışması nedeniyle planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Menderes Mahallesi, Çoğlu Mahallesi, Adalet Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.04.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 19.04.2024 21:00:00

Detay: Yunus Emre Mahallesi Bilal Habeşi Caddesi içerisinde alt yapı çalışması esnasında Q150'lik duktil boruya hasar verilmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Tamamı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.04.2024 15:15:00

Tamir Tarihi: 19.04.2024 23:55:00

Detay: Sincan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İrfan Züm Caddesinde Q200 Lük Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Sebebiyle Plansız Su Kesintisi Yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi Tamamı