ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Ocak Antalya su kesintisi listesi!

ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 16 Ocak Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 16 Ocak Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ocak Antalya su kesintisi saatleri...

16 OCAK ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bulunduğu Belediye : SERIK-YUKARI KOCAYATAK

Kesintinin Yeri : YUKARI KOCAYATAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:30 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YUKARIKOCAYATAK MAH

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Bulunduğu Belediye : ELMALI-KÖY

Kesintinin Yeri : KARAMIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:28 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOCAPINAR MAH. - GEÇMEN MAH .

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : OLİMPOS TÜRKMEN PANSİYON

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:35 13-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YAZIR MAH: OLİMPOS MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YENİKÖY MAH. BARAJ YOLUNDAKİ MOTOR

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:52 14-01-2023

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YENİKÖY MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 14-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSHAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSHAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:53 14-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞIHLAR MAH. KARAKİSE

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BIÇAKÇI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:10 14-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BIÇAKÇI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH. BENLİLER SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:23 14-01-2023

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. SİGORTA CAD. MİNELA MARKET ÖNÜNDE

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:47 14-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:51 14-01-2023

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. KIŞLA CAD. GÖKKUŞAĞI SOK.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 15-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KESTEL MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : DİNEK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:35 15-01-2023

Kesintinin Nedeni : Boru Patlağı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DİNEK MAH.HACIMEHMETLİ MAH.