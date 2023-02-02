Arkadaşınla yattım - Sadakatsiz

Kısasa kısas Volkan...

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan'ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

Oyuncular: Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Berkay Ateş (Aras)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Taro Emir Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)