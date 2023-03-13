Arabada Gaz Pedal şarkı sözleri! Lvbel C5 & Uzi Arabada Gaz Pedal sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Arabada Gaz Pedal şarkısının sözleri merak edildi. Şarkı Youtube'da binlerce izlenme ve beğeni aldı. Peki, Arabada Gaz Pedal şarkı sözleri nelerdir? Arabada Gaz Pedal sözleri nedir? Arabada Gaz Pedal tüm sözler sizlerle...

Arabada Gaz Pedal şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Arabada Gaz Pedal şarkısı Muharrem İnce'nin dans videosundan sonra gündeme gelmiştir.

ARABADA GAZ PEDAL ŞARKI SÖZLERİ

[Uzi]

İstemiyorum dedim atma takla

Paraları koy cebe akla akla

Beynimizi yedik toksik aşkla

O yüzden Cem abi s*pla, s*pla

Hesaplasam da bi' aptala denk geldim

Üzgünüm ama renk verdim

Seni sevmiyorum yine de eğlendim

Çok hızlıyım ama sana geç geldim

C-H-A-V-O big man

Seni s**ebilirim ama yok iddiam

Summer Cem milyoner, bak toprağım

Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram

Köpek var dükkanda içeriye girme

Çoğunda yok onun kadar icraat

Chain'im parlar milyon kağıt

[Lvbel C5]

Arabada gaz pedal

Oltayı attım yakaladı like kefal

Sana kötü gelen bana baba renk katar

Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar

Sözlerim felaket resmen poto

Bebek seninle ben çekmem foto

Kesilir sesi direkt öterse horoz

Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)

[Uzi]

İstemiyorum" dedim atma takla

Paraları koy cebe akla akla

Beynimizi yedik toksik aşkla

O yüzden Cem abi s*pla, s*pla

Hesaplasam da bi' aptala denk geldim

Üzgünüm ama renk verdim

Seni sevmiyorum yine de eğlendim

Çok hızlıyım ama sana geç geldim

C-H-A-V-O big man

Seni s**ebilirim ama yok iddiam

Summer Cem milyoner, bak toprağım

Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram

Köpek var dükkanda içeriye girme

Çoğunda yok onun kadar icraat

Chain'im parlar milyon kağıt

[Lvbel C5]

Arabada gaz pedal

Oltayı attım yakaladı like kefal

Sana kötü gelen bana baba renk katar

Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar

Sözlerim felaket resmen poto

Bebek seninle ben çekmem foto

Kesilir sesi direkt öterse horoz

Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)