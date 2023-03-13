Arabada Gaz Pedal şarkı sözleri! Lvbel C5 & Uzi Arabada Gaz Pedal sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Arabada Gaz Pedal şarkısının sözleri merak edildi. Şarkı Youtube'da binlerce izlenme ve beğeni aldı. Peki, Arabada Gaz Pedal şarkı sözleri nelerdir? Arabada Gaz Pedal sözleri nedir? Arabada Gaz Pedal tüm sözler sizlerle...
Arabada Gaz Pedal şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Arabada Gaz Pedal şarkısı Muharrem İnce'nin dans videosundan sonra gündeme gelmiştir.
ARABADA GAZ PEDAL ŞARKI SÖZLERİ
[Uzi]
İstemiyorum dedim atma takla
Paraları koy cebe akla akla
Beynimizi yedik toksik aşkla
O yüzden Cem abi s*pla, s*pla
Hesaplasam da bi' aptala denk geldim
Üzgünüm ama renk verdim
Seni sevmiyorum yine de eğlendim
Çok hızlıyım ama sana geç geldim
C-H-A-V-O big man
Seni s**ebilirim ama yok iddiam
Summer Cem milyoner, bak toprağım
Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram
Köpek var dükkanda içeriye girme
Çoğunda yok onun kadar icraat
Chain'im parlar milyon kağıt
[Lvbel C5]
Arabada gaz pedal
Oltayı attım yakaladı like kefal
Sana kötü gelen bana baba renk katar
Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar
Sözlerim felaket resmen poto
Bebek seninle ben çekmem foto
Kesilir sesi direkt öterse horoz
Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)
[Uzi]
İstemiyorum" dedim atma takla
Paraları koy cebe akla akla
Beynimizi yedik toksik aşkla
O yüzden Cem abi s*pla, s*pla
Hesaplasam da bi' aptala denk geldim
Üzgünüm ama renk verdim
Seni sevmiyorum yine de eğlendim
Çok hızlıyım ama sana geç geldim
C-H-A-V-O big man
Seni s**ebilirim ama yok iddiam
Summer Cem milyoner, bak toprağım
Otuz dört, kırk dört, bram-bram-bram
Köpek var dükkanda içeriye girme
Çoğunda yok onun kadar icraat
Chain'im parlar milyon kağıt
[Lvbel C5]
Arabada gaz pedal
Oltayı attım yakaladı like kefal
Sana kötü gelen bana baba renk katar
Bakarım aleme Lvbel C5 fark atar
Sözlerim felaket resmen poto
Bebek seninle ben çekmem foto
Kesilir sesi direkt öterse horoz
Fulledim otobanı yandı bu Toros (X3)