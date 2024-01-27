AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Gaziemir adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İzmir'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Gaziemir adayı kim?

AK PARTİ GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayının Deniz Doğan olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan olmuştur.

AK PARTİ GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Deniz Doğan AK Parti'nin merakla beklenen yeni Gaziemir Belediye Başkan adayıdır.