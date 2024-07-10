Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Şerefi konusu, özeti ve Aile Şerefi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aile Şerefi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.
AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.AİLE ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular
Münir Özkul - Rıza
Adile Naşit - Emine
Itır Esen - Zeynep
Mahmut Cevher - Hasan
Ayşen Gruda - Ayşe
Şevket Altuğ - Zihni
Mahmut Hekimoğlu - Selim
Cengiz Nezir - Mustafa
Betül Aşçıoğlu - Alev
Ahmet Sezerel - Murat (Genç)
Yücel Dağdeviren - Murat (Çocuk)
Eriş Akman - Oktay
Muhip Arcıman - Fehmi Bey
Coşkun Göğen - Oktay'ın Arkadaşı
Teoman - Oktay'ın Arkadaşı
Cevdet Arıkan - Oktay'ın Arkadaşı
Erol Şen - Oktay'ın Arkadaşı
Selim Naşit - Fehmi Bey'in Arkadaşı
Günfer Feray - Fehmi Bey'in Arkadaşı
Ayten Erman - Fehmi Bey'in Arkadaşı
Renan Fosforoğlu - Fehmi Bey'in Arkadaşı
Nevin Güler - Fehmi Bey'in Arkadaşı