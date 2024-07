Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

At arabasıyla maden suyu, eşya vs. taşıyan Rıza'nın beş çocuğu vardır. Evli olan kızı da, eşiyle eve taşınınca geçinmeleri biraz daha zorlaşır. Bu arada küçük oğluna araba çarpar, bu da bütün aileyi sarsar. Zengin bir ailenin çocuğu olan Oktay (küçük oğluna çarpan arabanın sahibi) Rıza'nın kızını kaçırır ve tüm aile birleşip her şeye karşı koymaya karar verirler.

Oyuncular

Münir Özkul - Rıza

Adile Naşit - Emine

Itır Esen - Zeynep

Mahmut Cevher - Hasan

Ayşen Gruda - Ayşe

Şevket Altuğ - Zihni

Mahmut Hekimoğlu - Selim

Cengiz Nezir - Mustafa

Betül Aşçıoğlu - Alev

Ahmet Sezerel - Murat (Genç)

Yücel Dağdeviren - Murat (Çocuk)

Eriş Akman - Oktay

Muhip Arcıman - Fehmi Bey

Coşkun Göğen - Oktay'ın Arkadaşı

Teoman - Oktay'ın Arkadaşı

Cevdet Arıkan - Oktay'ın Arkadaşı

Erol Şen - Oktay'ın Arkadaşı

Selim Naşit - Fehmi Bey'in Arkadaşı

Günfer Feray - Fehmi Bey'in Arkadaşı

Ayten Erman - Fehmi Bey'in Arkadaşı

Renan Fosforoğlu - Fehmi Bey'in Arkadaşı

Nevin Güler - Fehmi Bey'in Arkadaşı