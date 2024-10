29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları

Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtan 29 Ekim marşları ve kutlama mesajları, bu özel günü anlamlı kılmak isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, yurt genelinde çeşitli etkinlikler, marşlar ve şiirler eşliğinde bayram coşkusu yaşanıyor. Özellikle, "10. Yıl Marşı" ve "İzmir Marşı" gibi Cumhuriyet'i simgeleyen marşlar bu özel günde sıkça tercih ediliyor. Cumhuriyet Bayramı'na özel en popüler marşlar ve anlamlı kutlama mesajları…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MARŞLARI

PARLA (100. YIL MARŞI)

Ram, pam, ram-pa-pam-pa-pam, ram

Ram, pam, ra-pa-pa-pa-pa-pam, ra-pa-pa-pam

Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim

Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar

Sırtımız yere gelmiyor bizim

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla

"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var

Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, parla, parla, 100 yaşındasın

10. Yıl Marşı

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;

Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;

Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:

Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

İZMİR MARŞI

İzmir'in dağlarında çiçekler açar.

İzmir'in dağlarında çiçekler açar.

Altın güneş orda sırmalar saçar.

Altın güneş orda sırmalar saçar.

Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.

Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;

Adın yazılacak mücevher taşa.

Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;

Adın yazılacak mücevher taşa.

İzmir dağlarına bomba koydular 2x

Türk'ün sancağını öne koydular. 2x

Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. 2x

Kader böyle imiş ey garip ana

Kanım feda olsun güzel vatana. 2x

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım. 2x

Öksüz yavruları bağrıma bastım. 2x

Kader böyle imiş ey garip ana

Kanım feda olsun güzel vatana

Türk oğluyum ben ölmek isterim. 2x

Toprak diken olsa yatağım yerim. 2x

Allahından utansın dönenler geri 2x

Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa 2x

Adın yazılacak mücevher taşa 2x