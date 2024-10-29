29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları ve Cumhuriyet Bayramı mesajları sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Cumhuriyet'in 101. yılı yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim marşları, şiirleri ve Atatürk'ün sözleri merak ediliyor. İşte en popüler Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları…
Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtan 29 Ekim marşları ve kutlama mesajları, bu özel günü anlamlı kılmak isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde, yurt genelinde çeşitli etkinlikler, marşlar ve şiirler eşliğinde bayram coşkusu yaşanıyor. Özellikle, "10. Yıl Marşı" ve "İzmir Marşı" gibi Cumhuriyet'i simgeleyen marşlar bu özel günde sıkça tercih ediliyor. Cumhuriyet Bayramı'na özel en popüler marşlar ve anlamlı kutlama mesajları…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MARŞLARI
PARLA (100. YIL MARŞI)
Ram, pam, ram-pa-pam-pa-pam, ram
Ram, pam, ra-pa-pa-pa-pa-pam, ra-pa-pa-pam
Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, parla, parla, 100 yaşındasın
10. Yıl Marşı
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
İZMİR MARŞI
İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orda sırmalar saçar.
Altın güneş orda sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.
İzmir dağlarına bomba koydular 2x
Türk'ün sancağını öne koydular. 2x
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular. 2x
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana. 2x
İzmir'in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım. 2x
Öksüz yavruları bağrıma bastım. 2x
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana
Türk oğluyum ben ölmek isterim. 2x
Toprak diken olsa yatağım yerim. 2x
Allahından utansın dönenler geri 2x
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa 2x
Adın yazılacak mücevher taşa 2x