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23 Nisan 2023 Ntv Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Ntv Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Haber Bülteni

00:30 Tekno Hayat (Tekrar)

00:55 Hava Durumu

01:00 Haber Bülteni

01:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:15 Hava Durumu

02:20 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Adım Adım Sağlık (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:10 Hava Durumu

04:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:15 Ahmet Mümtaz Taylan İle Empati (Tekrar)

06:55 Hava Durumu

07:00 Haber Bülteni

07:30 Hava Durumu

07:35 Gece Gündüz (Tekrar)

07:50 Laf Aramızda

08:00 Haber Bülteni

08:54 Hava Durumu

09:00 23 Nisan 103 Yıllık Gurur

10:00 Haber Bülteni

10:05 23 Nisan 103 Yıllık Gurur

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:15 Anadolunun Çağrısı (Tekrar)

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:15 Yaşasın Hayat (Tekrar)

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:50 Laf Aramızda

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:20 Spor

15:30 Tekno Hayat (Tekrar)

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:15 Spor

16:25 Adım Adım Sağlık

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:40 Spor

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Spor

18:20 Egemenlik Yolu (Tekrar)

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:20 0-->100

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:55 Hava Durumu

21:00 Mesut Yar İle Zincirleme Reaksiyon

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber Bülteni

23:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

23:55 Hava Durumu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ceyda Düvenci 23 Nisan Ntv TV Haberler

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