2023 Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? TÜİK İŞSİZLİK ORANINI AÇIKLADI! Ağustos ayında işsizlik oranı arttı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranını açıkladı. Ağustos ayı işsizlik oranı verileri merakla beklenirken, oranın artıp artmadığı konusu gündem oldu. Bu konuda detaylı bilgiler, TÜİK tarafından paylaşıldı. Peki, 2023 Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? Ağustos ayında işsizlik oranı arttı mı? İşte detaylar...

Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayında işsizlik oranı arttı mı, yüzde kaç oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında TÜİK işsizlik oranı sorgulatılıyor. Peki, 2023 Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? Ağustos ayında işsizlik oranı arttı mı? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

AĞUSTOS AYINDA İŞSİZLİK ORANI ARTTI MI?

İşgücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,0 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.