Dünyanın en prestijli Ekonomi ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı ve kime verildiği merak ediliyor. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı ve hangi kitap olduğu araştırılıyor. Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi ve Nobel Ekonomi Ödülü ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi, ne kadar kazandı?

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi, ne kadar kazandı?

Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi, ne kadar kazandığı merak edilirken 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandığı gündeme geliyor. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu. 2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim kazandı? Nobel Ekonomi Ödülü kime verildi, ne kadar kazandı? Detaylar haberimizdedir…

2023 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ'NÜ KİM KAZANDI?

Bu yıl ödülü ABD'li Claudia Goldin kazandı. Çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü, 3. kez kazanan bilim insanı oldu. Daha önce 2009'da Elinor Ostrom ve 2019'da Esther Duflo bu ödülü alan kadın bilim insanları arasında yer alıyordu.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ KİME VERİLDİ?

Nobel Ekonomi Ödülünü ABD'li Claudia Goldin kazandı. 77 yaşındaki Goldin'in eşitsizlik ve kadının istihdama katılımına odaklanan araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.

NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ NE KADAR?

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin ödülün sahibi oldu. Goldin, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.