Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor - Haberler
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Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Aliağa Belediyesi tarafından Yukarı Şehitkemal'de yapılan meydan projesi hızla tamamlanıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından Yukarı Şehitkemal'de yapılan meydan projesi hızla tamamlanıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nde Muhtar Kasım Ercan ile birlikte belediye ekiplerince yapılan çalışmaları inceledi.

Başkan Serkan Acar, yapımı devam eden ve Yukarı Şehitkemal'de birçok ihtiyacı karşılayacak olan meydan projesi çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında bugüne kadar mevcutta var olan derenin ıslahı ve kot farkı ortadan kaldırılarak araç yolu ile istinat duvarı yapıldı. Tesviye çalışması tamamlanarak bordür çalışmasına başlanırken, Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahalle genelinde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yukarı Şehitkemal'in ihtiyaçlarını karşılayan projeler

Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nin ihtiyaç duyduğu projeleri hızla gerçekleştiren Aliağa Belediyesi öncelikle mahalleye muhtarlık binası yanında mahalle sakinlerince kullanılmak üzere taziye evi de kazandırdı. Ardından mahallenin yıllardır ihtiyacı olan meydan projesine start verildi. Düğün ve köy etkinliklerinin yapılabileceği, otopark olarak kullanılabilecek çok işlevli 2 bin 500 metrekare toplam alana sahip meydan projesi kısa süre içinde tamamlanacak. Proje kapsamında çocuk oyun alanları, kamelyalar ve bin metrekare yeşil alan bulunuyor.

"Başkanımız parti ayrımı yapmadan Aliağa'nın tüm köylerine hizmet götürüyor"

Aliağa Belediyesi'nin mahallede yaptığı çalışmalardan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yukarı Şehitkemal Mahallesi Muhtarı Kasım Ercan, "Belediye Başkanımız Serkan Acar'ı sadece belediye başkanı olarak değil, arkadaş olarak görüyoruz. Başkanımız parti ayrımı yapmadan Aliağa'nın tüm köylerine hizmet götürüyor. İki yıl öncesine kadar Yukarı Şehitkemal Mahallemizde ne oturacak bir yer vardı ne de mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği bir yer vardı. Allah razı olsun mahallemize güzel bir taziye evi yaptı. Meydanımızda ise mahalle sakinleri için çok güzel bir projenin çalışmaları sürüyor. Yukarı Şehitkemal halkı adına başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor

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Haber: Yukarı Şehitkemal Meydan Projesi tamamlanıyor - Haberler
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