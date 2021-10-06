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Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

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Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erzincan Belediyesi üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, refüj, asfaltlama, kaldırım gibi çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yeni İmar yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Fen işleri Müdürlüğü ekiplerimiz, rejüj yenileme çalışmaları kapsamında Karaağaç Mahallesi 774 sokakta bulunan orta refüjde bordür döşeme işlemi devam ediyor. Bordür döşeme işleminin ardından toprak tesviye ve bakım çalışmalarına başlanacak olan refüjde çalışmalar hızla ilerliyor.

Yeni imar yolu açma çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi, mahallelere yeni imar yolları kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yunus Emre Mahallesi'nde imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Birçok mahallede yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yunus Emre Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgelerde daha önce greyder ile açtıkları imar yollarında tretuar çalışması başlattı.

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