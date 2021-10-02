TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi işbirliği ile Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen şenlik 'Bilim Muradiye'de Şenleniyor' sloganıyla yapıldı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde üç gün boyunca devam edecek şenlikte toplam 48 proje sergileniyor.

Yaklaşık 6 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen şenlikte, robotik-kodlama, kriptoloji, akıl ve zeka oyunları, STEM, sanat, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi birçok atölye etkinliği düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, şenliğin 48 atölyede, 50 öğretmen 300 öğrencinin rehberliğinde 3 gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Sadece öğrencilerimiz değil yediden yetmişe herkes satanları gezmekte. Köy okullarından taşımalı olarak öğrencilerimiz buraya getirilmekte. Çocuklarımızın beyinlerine ışık olmaya çalıştık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden bir çok hocalarımızın katılımıyla da farklı konularda 10 konferans gerçekleştirdik." dedi.

Proje yürütücüsü Kübra Güner de şenliğe yoğun bir katılımın olduğunu söyledi.

Güner, "Sabahları köy okullarından çocuklarımızı getirtiyoruz. Merkez okullarımız geliyor. Halktan gelenlerde var. Robotik kodlamadan, sanatsal ekimliklerden, geri dönüşüm atölyelerine kadar toplam 48 atölye yer almakta." dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve kurum amirleri de katıldı.