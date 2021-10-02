TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' düzenlendi.

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği' düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi işbirliği ile Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen şenlik 'Bilim Muradiye'de Şenleniyor' sloganıyla yapıldı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde üç gün boyunca devam edecek şenlikte toplam 48 proje sergileniyor.

Yaklaşık 6 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen şenlikte, robotik-kodlama, kriptoloji, akıl ve zeka oyunları, STEM, sanat, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi birçok atölye etkinliği düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, şenliğin 48 atölyede, 50 öğretmen 300 öğrencinin rehberliğinde 3 gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Sadece öğrencilerimiz değil yediden yetmişe herkes satanları gezmekte. Köy okullarından taşımalı olarak öğrencilerimiz buraya getirilmekte. Çocuklarımızın beyinlerine ışık olmaya çalıştık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden bir çok hocalarımızın katılımıyla da farklı konularda 10 konferans gerçekleştirdik." dedi.

Proje yürütücüsü Kübra Güner de şenliğe yoğun bir katılımın olduğunu söyledi.

Güner, "Sabahları köy okullarından çocuklarımızı getirtiyoruz. Merkez okullarımız geliyor. Halktan gelenlerde var. Robotik kodlamadan, sanatsal ekimliklerden, geri dönüşüm atölyelerine kadar toplam 48 atölye yer almakta." dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve kurum amirleri de katıldı.

TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Pınar Deniz Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Salih Uçan Mehmet Topal Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şenliği başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 15:47:48. #1.17#