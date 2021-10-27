Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu suçlarına karışan şüphelilere yönelik özel harekat ve drone destekli şafak vakti operasyon düzenledi.

Tespit edilen yerler drone ile izlenirken, özel harekat polislerinin yaptığı baskınlarda şüpheliler kaldıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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