Son dakika haberi! Ardahan'daki Armutveren Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Ardahan'daki Armutveren Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Ardahan'daki Armutveren Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü

Gelen son dakika haberlerine göre Ardahan'ın Posof ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Armutveren Gölü çevresi, sonbahar renklerine büründü.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Armutveren Gölü çevresi, sonbahar renklerine büründü.

Posof-Türkgözü kara yolunun 12. kilometresinde yer alan Armutveren köyü girişindeki köyden adını alan göl ve çevresi, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Etrafını ağaçlarla kaplı göl, şu sıralar sonbahar dolayısıyla farklı renklere bürünen ağaç ve yapraklarla ayrı bir güzellik sunuyor.

Yörede, yeşil ve sarı tonlara bürünen bitkilerin yanı sıra mantar türleri de dikkati çekiyor.

Bölgede gezinti yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan'da her mevsim farklı güzelliklerin olduğunu söyledi.

Armutveren Gölü çevresinde de özellikle sonbaharda renk cümbüşü yaşandığını dile getiren Demirci, "Bu mevsimde burada yeşilin ve sarının tonlarını bir arada görebilirsiniz. Ayrıca halen rengarenk olan çiçekler var burada. Burası adeta Anadolu'nun bitki ambarı, gezilip görülmeye değer bir yer." dedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan Bülent Ersoy Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Ardahan'daki Armutveren Gölü çevresi sonbahar renklerine büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 09:51:05. #1.17#