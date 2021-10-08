Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL - Haberler Ekonomi
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Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL Sinop'ta hamsi bereketi yaşandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

SİNOP - Sinop'ta hamsi bereketi yaşandı. Tezgahlar kilosu 20 TL'den satılan hamsiyle süslendi. Vatandaşlar hasret kaldıkları lezzetle buluştu.

Av sezonunun açılmasının ardından denizden bol miktarda istavrit ve az miktarda palamutla dönen balıkçılar bu kez ağlarını hamsiyle doldurdu. Tezgahlarda şu ana kadar az miktarda görülen hamsi, dün yapılan avlar sonrası bugün bereketiyle sevindirdi. Balıkçılara hareket getiren hamsi, tazeliği ve lezzeti nedeniyle vatandaşın ilgi odağı oldu. Hamsi kilosu 20 TL'den alıcıyla buluşurken ileriki günler içinde umut bıraktı.

Balıkçı Ahmet Gür, "Dün akşam bir hamsi bolluğumuz yaşandı. İnşallah daha güzel olacak. Tezgahlarda bugün hamsi 20 TL'den satılıyor. Bugüne kadar çok azdı çok şükür bugün biraz oldu. İnşallah daha bereketli olacak. Vatandaş bu sene hamsiye doyacak" dedi.

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL

Sinop'ta hamsi bereketi: Kilosu 20 TL
İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Ekonomi Haberleri
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