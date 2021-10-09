Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner muhtarlarla bir araya geldi

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner muhtarlarla bir araya geldi

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Aslaner, Silifke Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda, koordineli olunması halinde sorunların çözülebileceğini söyledi.

Tüm birimlerin sorumluluk alanındaki konular üzerinde çalışacağını aktaran Aslaner, konuşmasının ardından ilçede görev yapan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi, notlar aldı.

Toplantıya, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün ile Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kubilay Aka İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil Gökhan Çıra
Spor Sergen Yalçın Marcao Ali Koç Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Fatma Şahin Demir Çelik Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 13:00:42. #1.11#