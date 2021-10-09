Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner muhtarlarla bir araya geldi

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Aslaner, Silifke Halk Eğitim Merkezindeki toplantıda, koordineli olunması halinde sorunların çözülebileceğini söyledi.

Tüm birimlerin sorumluluk alanındaki konular üzerinde çalışacağını aktaran Aslaner, konuşmasının ardından ilçede görev yapan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi, notlar aldı.

Toplantıya, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Mert, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün ile Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldı.