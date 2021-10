Sea of Thieves 25 milyon oyuncu barajını geçti! Giriş yapan tüm oyunculara ödüller veriliyor

Rare Studios'un Baş Yapımcısı Joe Neate, Xbox'ın internet sitesinde paylaştığı gönderide Sea of Thieves'in, 2020-2021 yılları arasında Sea of Thieves: A Pirate's Life ve Season Four's Sunken Kingdom'da dahil olmak üzere oyuna 25 eklentiye göz atarak 25 milyon oyuncuyu geçti.

Sea of Thieves'de 19-26 Ekim tarihleri arasında oyuna giriş yaptığınız takdirde 25.000 altın ve 25 doubloon ödül alırsınız.

Joe Neate'in 25 milyon oyuncunun uğurlu kilometre taşına ulaştığını belirttiklerini, bu yılın başlarında Seasons'ın tanıtılması ve Disney'in Sea of Thieves'deki Pirates of the Caribbean: A Pirate's Life ile destansı geçişi ile ilk kez yola çıkarak tüm yeni özelliklerin ve içeriklerin tadını çıkaran büyük bir oyuncu kitlesi gördüğünü bildirdi.

Sea of Thieves, Xbox Game Pass ile Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 ve Steam'de oyuncular için ücretsiz olarak hediyeden yararlanabilirsiniz.

