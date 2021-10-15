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Şarj cihazından uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şarj cihazından uyuşturucu çıktı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarj için kullanılan cihazın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Şarj cihazından uyuşturucu çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şarj için kullanılan cihazın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Narlı bölgesinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada bir yolcunun üzerindeki şarj cihazı açıldığında içinden 10 gram esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili M.Ç gözaltına alındı.

Şarj cihazından uyuşturucu çıktı

Şarj cihazından uyuşturucu çıktı

Şarj cihazından uyuşturucu çıktı

Şarj cihazından uyuşturucu çıktı
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