Prof. Dr. Süha ATATÜRE'nin

Prof. Dr. Süha Atatüre : 1. Bölüm

Prof. Dr. Süha Atatüre : 2. Bölüm

Prof. Dr. Süha Atatüre "ABD ilk büyük savaşını İspanyollara karşı verdi" diyor ve ekliyor: "ABD kurulduktan sonra ilk büyük savaşını 1898'de İspanyollara karşı verdi. Bu savaşın sonunda Amerika okyanusa sahip oldu yani artık okyanustan ispanya çıktı ve Amerika okyanusa sahip oldu. Bu çok büyük bir ilerleme ve büyük bir güç. Daha sonra 1'nci Dünya Savaşı ve 2'nci Dünya Savaşı bu iki savaşta Amerika'yı kendine aşırı şekilde güveneceği bir yapıya bütün hatalarına ve eksikliklerine rağmen oturttu. Bu hataları ve eksiklikleri zaman içerisinde gidermeye çalıştılar. İç yapılarını buna göre ayarladılar. Örneğin, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra koordinesizliğin karşılığı olarak yeni bakanlıklar ve Hava Kuvvetleri'ni kurdular. Milli Güvenlik Kurulu'da 1947 yılında kuruldu. Fakat daha fazla dünyaya hakim olma çabası ve hareketleri 1957 yılında oldu. 1957 yılında o zaman ki İngiliz ve Fransızların desteğiyle İsrail'in Mısır'a saldırması artık Amerika için İngiltere ve Fransa'ya bakışıyla ilgili son nokta oldu. " "Her iki ülkeyi de ABD çıkartarak artık 1957 yılında Ortadoğu'nun sahibi oldu" diyen Prof. Dr. Süha Atatüre: "Daha doğrusu artık Ortadoğu'ya Rusya ile birlikte hatta Rusya'yı bile gözden çıkararak Ortadoğu'nun hakimi oldu. İşte bütün bu hakimiyetler ve kendisine daha fazla güven veren bu yapılar Amerika'yı hegemon bir ülke durumuna getirdi. Amerika, bütün dünyaya 50'ler 60'lar 70'lere kadar aslında tüm gücüyle hem de kültürel olarak yayıldı. Avrupa, Asya'nın bazı ülkeleri ve Güney Amerika ABD'nin etkisi altında kaldı. Dolayısıyla ABD 1970'lere kadar inanılmaz bir büyüklükle hegemonik bir tavırla politikalarını sürdürdü. "

"11 Eylül Saldırısı" olayı ardından da 2003 yılında Körfez Savaşı'nı getirdi "Bugünlerin en önemli sorunu olarak gördüğüm Irak Savaş'ıdır. 1991 yılı Ocak ayında Saddam'ın Kuveyt'i işgal etmesi çok önemli bir konudur ve hiçbir devletin kabul edemeyeceği bir saldırganlıktı. Bu saldırganlığı hiçbir devlet kabul etmedi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oy birliğiyle Saddam'ın Kuveyt'ten çıkartılması için karar verdi ve koalisyon güçleri oluşturuldu. Nitekim muazzam bir baskıyla Saddam Kuveyt'ten çıkartıldı. O andan itibaren Irak üzerinde baskı oluşturuldu ve biz de bu baskıya ortak olduk. Bugüne gelişimizin en temel sorunu ABD'nin yaptığı hata ırak Savaşı'nda Saddam'ın Kuveyt'ten çıktıktan sonra Amerika'nın Irak'a uyguladığı yaptırımlar ve yok etmek üzerine kurulu bir politika uygulamasıydı. Bunun karşılığı "11 Eylül saldırısı" oldu. Çünkü o kadar büyük baskılarla bütün islam alemine karşı yapılmış bir baskıydı ki o Irak'ta yapılan faaliyet, El-Kaide'nin ortaya çıkması daha doğrusu artık bunun intikamını almasıyla "11 Eylül saldırısı" olayı oldu. "11 Eylül Saldırısı" olayı ardından da 2003 yılında Körfez Savaşı'nı getirdi. Bu savaşların ne dünyaya ve ne ABD'ye hiçbir yararı olmamıştır ve 11 Eylül'den sonra Afganistan'ı işgal etmesinin de 20 yıl sonrasında anlıyoruz ki bugün hiç bir yararı olmadı. "

Kaynak Linki = https://www. muhalif. com. tr/ haber /prof-dr-suha-atature-abdnin-en-buyuk-hatasi-irak-yaptirimlaridir-27740

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